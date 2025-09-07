Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt
Rinteln (ots)
(bae)Am Samstag, den 06.09.2025 gegen 11:15 Uhr befuhr eine 48-jährige Rintelnerin mit ihrem E-Scooter die Ostertorstraße in Rinteln. Der Besatzung eines Funkstreifenwagens fiel sie auf, da an ihrem E-Scooter noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass für ihren E-Scooter kein aktueller Versicherungsschutz vorhanden war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Strafanzeige wurde gefertigt.
