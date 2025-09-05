Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nienburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 04.09.2025, ereignete sich gegen 07:45 Uhr im Kreisverkehr der Verdener Landstraße/Celler Straße in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einer Radfahrerin.

Gemäß den bisherigen Erkenntnissen übersah ein 38-jähriger Nienburger, der mit einem Nissan Note unterwegs war, beim Verlassen des Kreisverkehrs eine die Straße querende Radfahrerin. In der Folge kam es zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß wurde die 22-jährige Radfahrerin aus Nienburg leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Nienburg verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell