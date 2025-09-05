Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Nienburg (ots)

(Gav) Seit Februar des vergangenen Jahres wurde ein 46-jähriger Rintelner von der Staatsanwaltschaft Bückeburg aufgrund von drei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben. Die Haftbefehle umfassten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Mit der Umsetzung der Fahndung wurde die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg beauftragt.

Intensive Fahndungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Polizei in Baden-Württemberg führten schließlich am 28.08.2025 gegen 23:30 Uhr zur Festnahme des Gesuchten durch Polizeikräfte des Polizeireviers in Lahr.

Bei der Festnahme führte der Gesuchte einen hochwertigen SUV. Er wies sich mit einem gefälschten Pass aus, besaß keine Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurde zudem ein niedriger fünfstelliger Bargeldbetrag aufgefunden, der zur Vermögensabschöpfung eingezogen wurde.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Rintelner in die JVA Offenburg verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell