Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer von Fundfahrrad gesucht

Nienburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin bzw. den Eigentümer eines schwarzen E-Bikes der Marke Winora, Modell Sinus i10.

Das Fahrrad wurde am 29.08.2025 in der Verdener Landstraße aufgefunden.

Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin kann das Fahrrad nach Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei Nienburg abholen.

