PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer von Fundfahrrad gesucht

POL-NI: Eigentümer von Fundfahrrad gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Nienburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin bzw. den Eigentümer eines schwarzen E-Bikes der Marke Winora, Modell Sinus i10.

Das Fahrrad wurde am 29.08.2025 in der Verdener Landstraße aufgefunden.

Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin kann das Fahrrad nach Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei Nienburg abholen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 10:48

    POL-NI: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang

    Stolzenau (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 03.09.2025, kam es gegen 15:30 Uhr in der Grafen-Hoya-Straße in Stolzenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge übersah die siebenjährige Stolzenauerin beim Einfahren in den fließenden Verkehr den von links kommenden Ford S-Max, der von einer 30-Jährigen aus Stolzenau gefahren wurde. Trotz eines sofort ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:21

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

    Nienburg (ots) - (Gav) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Dienstag, den 02.09.2025, 17:00 Uhr, und Mittwoch, den 03.09.2025, gegen 08:30 Uhr, im Rehmenweg in Nienburg ereignete. Unbekannte Täter durchschnitten einen Spanngurt, wodurch ein Zaunelement gelöst wurde und gegen einen geparkten Wohnanhänger fiel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren