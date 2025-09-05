PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Kaffeediebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Gemeinschaftlich wollten zwei Männer am Dienstag gegen 15.40 Uhr in einem Supermarkt in der Bückeburger Kreuzbreite im großen Stil Kaffee stehlen.

Der ausführende Täter betrat hierzu den Einkaufsmarkt und befüllte einen Einkaufswagen komplett mit Kaffee.

Der Mittäter öffnete von außen die Schiebetür, so dass der andere Täter mit dem Einkaufswagen schnell dadurch verschwinden konnte.

Die Flucht mit dem Kaffee verhinderte ein aufmerksamer Kunde, der eine Angestellte des Marktes aufmerksam machte.

Der Täter lief in Richtung eines nahegelegenen Schnellrestaurants und ließ den befüllten Einkaufswagen mit Kaffee im Wert von 730 Euro zurück. Der Mittäter flüchtete ebenfalls zu Fuß in Richtung Bundesstraße 65. Es konnte später beobachtet werden, dass beide Männer zusammen in einen blauen Pkw Skoda mit Helmstedter Kennzeichen stiegen.

Die Fahrzeughalterdaten liegen der Polizei Bückeburg vor; die Befragung des Fahrzeughalters aus dem Kreis Helmstedt steht noch aus, der noch nicht angetroffen werden konnte.

