Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.08.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zapfsäule beschädigt

Um 10:00 Uhr touchierte gestern Abend eine 44-Jährige aus Pyrbaum mit dem Anhänger ihres Autos die Zapfsäule der Tankstelle in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried. Die Zapfsäule wurde nur oberflächlich (Abdeckung) beschädigt, so dass der Sachschaden mit ca. 200 EUR gering ist.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße "Vor dem Berge" in Eschwege beschädigte gestern Abend, um 21:30 Uhr, ein 63-jähriger Eschweger einen dort geparkten Mercedes Sprinter, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstand.

Sachbeschädigung; Beleidigung

Weil ein 42-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf am gestrigen späten Abend in der Konrad-Adenauer-Allee in Bad Sooden-Allendorf gegen die Haustür eines Mehrfamilienhauses trat, die dadurch leicht beschädigt wurde und auch in der Folge keine Ruhe gab, wurde er zwecks Ausnüchterung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. Auf der Fahrt dorthin wurden die Polizeibeamten mehrfach beleidigt, so dass auch diesbezüglich ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Kennzeichen gestohlen

Um 08:05 Uhr bemerkte heute Morgen ein 65-Jähriger aus Wanfried, dass die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-RK 12" von seinem Pkw abmontiert und entwendet wurden. Das Auto- ein VW Golf - war in der Marktstraße in Wanfried geparkt. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:09 Uhr befuhr heute Morgen eine Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau die B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Rangieren

Um 05:34 Uhr befuhr heute früh ein 58-Jähriger aus Kassel mit einem Lkw den Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Beim Rangieren im Bereich der Anlieferung beschädigte er einen dort stehenden Lkw, dessen Front eingedrückt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Auf geparktes Auto aufgefahren

Um 11:30 Uhr befuhr am gestrigen Vormittag ein 83-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Fahrrad die Ermschwerder Straße in Witzenhausen stadteinwärts. Vor ihm fuhr zu dieser Zeit ein Lkw, der nach links ausscherte, um an einem geparkten Pkw vorbeizufahren. Der 83-Jährige erkannte das geparkte Auto durch den vorausfahrenden Lkw zu spät und fuhr ungebremst auf dieses auf. Dadurch verletzte sich der 83-Jährige leicht; er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 26./27.08.25 wurde in der Straße "Im Kirchgarten" in Unterrieden der Reifen eines Pkw Opel durch Unbekannte beschädigt. Die Geschädigte stellte fest, dass eine Schraube in die Reifenflanke eingedreht wurde. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell