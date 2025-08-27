Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 21:00 Uhr beschädigte am gestrigen Abend ein 28-Jähriger aus Waldkappel mit der Anhängekupplung seinem Pkws einen geparkten Pkw Audi, wodurch geringer Sachschaden entstand. Der Unfall ereignete sich in der Albertstraße in Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß während des Überholens

Um 15:16 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die L 3238 zwischen Küchen und Walburg. In diesem kurvenreichen Streckenabschnitt besteht ein Überholverbot (durchgezogen weiße Linie). Vor dem 35-Jährigen fuhr ein langsam fahrendes Fahrzeug; hinter ihm fuhr ein 22-Jähriger Motorradfahrer aus Fuldabrück. Der 22-Jährige setzte mit seinem Motorrad zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als er auf Höhe des vorausfahrenden Pkws war, setzte der 35-Jährige ebenfalls zum Überholen an. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der 22-Jährige stürzte dadurch mit dem Motorrad, das ca. 60 Meter weiter am Straßenrand zum Liegen kam. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit; der Gesamtschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 16:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 13-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Fahrrad die Straße "An der Schlagd" in Richtung der Werrabrücke. Aus Richtung Stubenstraße bog zu diesem Zeitpunkt ein Pkw auf die Straße "An der Schlagd" ein, übersah dabei aber den Radfahrer. Der Pkw fuhr gegen das Vorderrad, wobei der 13-Jährige am Bein leicht verletzt wurde, ohne jedoch mit dem Fahrrad zu stürzen. Die Fahrerin des Autos bremste kurz ab und hatte auch Blickkontakt mit dem Radfahrer, fuhr dann aber weiter. Die Fahrerin solle ca. 65-70 Jahre alt sein. Sie hat kurze graue Haare und fuhr ein weißes Auto (eventuelle einen VW Touareg). Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

