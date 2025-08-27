PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 21:00 Uhr beschädigte am gestrigen Abend ein 28-Jähriger aus Waldkappel mit der Anhängekupplung seinem Pkws einen geparkten Pkw Audi, wodurch geringer Sachschaden entstand. Der Unfall ereignete sich in der Albertstraße in Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß während des Überholens

Um 15:16 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die L 3238 zwischen Küchen und Walburg. In diesem kurvenreichen Streckenabschnitt besteht ein Überholverbot (durchgezogen weiße Linie). Vor dem 35-Jährigen fuhr ein langsam fahrendes Fahrzeug; hinter ihm fuhr ein 22-Jähriger Motorradfahrer aus Fuldabrück. Der 22-Jährige setzte mit seinem Motorrad zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als er auf Höhe des vorausfahrenden Pkws war, setzte der 35-Jährige ebenfalls zum Überholen an. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der 22-Jährige stürzte dadurch mit dem Motorrad, das ca. 60 Meter weiter am Straßenrand zum Liegen kam. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit; der Gesamtschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 16:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 13-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Fahrrad die Straße "An der Schlagd" in Richtung der Werrabrücke. Aus Richtung Stubenstraße bog zu diesem Zeitpunkt ein Pkw auf die Straße "An der Schlagd" ein, übersah dabei aber den Radfahrer. Der Pkw fuhr gegen das Vorderrad, wobei der 13-Jährige am Bein leicht verletzt wurde, ohne jedoch mit dem Fahrrad zu stürzen. Die Fahrerin des Autos bremste kurz ab und hatte auch Blickkontakt mit dem Radfahrer, fuhr dann aber weiter. Die Fahrerin solle ca. 65-70 Jahre alt sein. Sie hat kurze graue Haare und fuhr ein weißes Auto (eventuelle einen VW Touareg). Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 10:27

    POL-ESW: Pressebericht vom 26.08.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall bei Fahrspurwechsel Um 11:15 Uhr befuhr am gestrigen Vormittag ein 77-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die Reichensächser Straße in Eschwege stadteinwärts. In die selbe Richtung war zu diesem Zeitpunkt ein 71-Jähriger aus Borken mit seinem Pkw auf der rechten Fahrspur unterwegs. Da er beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Augustastraße ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:02

    POL-ESW: Pressebericht vom 25.08.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Brand Um 16:03 Uhr wurde gestern Nachmittag im Bereich der Bahnstrecke hinter der Firma Stiebel Eltron in der Straße "Unter dem Bückeberg" in Niederhone ein Feuer gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass dort eine Grünfläche, möglicherweise vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der Brand selbst wurde schnell abgelöscht; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:36

    POL-ESW: Pressebericht vom 22.08.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Zwei Verletzte bei Unfall ohne gültige Fahrerlaubnis Um 20:20 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 25-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die L 3239 zwischen Dudenrode und Kammerbach. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto, worauf er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden noch ein Verkehrsschild und ein Leitpfosten beschädigt. Letztendlich kam das Auto auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren