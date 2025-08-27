Polizei Eschwege

POL-ESW: Überwachung Durchfahrtsverbot

Eschwege (ots)

Durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Werra-Meißner sowie der örtlich zuständige Polizeistation in Sontra wurden und werden auch zukünftig zu unregelmäßigen Zeiten das Durchfahrtsverbot überwacht und festgestellte Verstöße entsprechend sanktioniert.

So wurden am 26.08.25 zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr elf Lkws kontrolliert. Sieben Lkws missachteten das Durchfahrtsverbot, worauf sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren und eine Sicherheitsleistung erhoben wurden. Eine weitere Sicherheitsleistung wurde wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes bezahlt. Zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr (27.08.25) wurden in der Ortslage von Netra durch die Polizei Sontra sechs weitere Verstöße festgestellt, die entsprechend geahndet wurde.

Bereits am 25.08.25 erfolgte in den Abendstunden entlang der B 7 eine weitere Kontrolle in Datterode. Die Beamten der Polizeistation Sontra stellten zwischen 19:20 Uhr und 20:50 Uhr drei derartige Verstöße fest.

Heute Morgen erfolgten weitere Kontrollen durch den Regionalen Verkehrsdienst im Bereich der "Netra-Brücke". Zwischen 08:15 Uhr und 10:15 Uhr verstießen drei der neun kontrollierten Lkws gegen das Durchfahrtsverbot.

Bei derartigen Verstößen wird ein Bußgeld von 100 EUR plus einer Bearbeitungsgebühr erhoben.



