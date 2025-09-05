PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradeigentümer gesucht

POL-NI: Fahrradeigentümer gesucht
Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Herrenfahrrad der Marke "Prince" befindet sich derzeit noch bei der Polizei Bückeburg und kann von dem gesuchten Eigentümer mit Eigentumsnachweis abgeholt werden.

Das Zweirad ist am 22.August in der Bückeburger Sudetenstraße in einem Gebüsch gefunden worden.

Hinweise zu dem Fahrrad bzw. dessen Eigentümer nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

