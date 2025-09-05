Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Herrenfahrrad der Marke "Prince" befindet sich derzeit noch bei der Polizei Bückeburg und kann von dem gesuchten Eigentümer mit Eigentumsnachweis abgeholt werden.

Das Zweirad ist am 22.August in der Bückeburger Sudetenstraße in einem Gebüsch gefunden worden.

Hinweise zu dem Fahrrad bzw. dessen Eigentümer nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell