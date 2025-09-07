PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallfluch

Rinteln (ots)

(bae)Am Samstag, den 06.09.2025 kurz vor 16:00 Uhr kam es in Rinteln, auf dem Parkplatz des Bade- und Freizeitsees Doktorsee zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine Zeugin konnte beobachtete werden, wie durch einen weißen Pkw mit einem Hannoveraner Kennzeichen beim Ausparken ein anderer Pkw beschädigt wurde. Andere Zeugen gaben an, dass der Fahrzeugführer des weißen PKW ausgestiegen sei, sich den Schaden angesehen habe, dann aber einfach weggefahren sei. An dem beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher hat den Unfallort verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Ermittlungen an der Halteranschrift des verursachenden Fahrzeugs dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 08:40

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht

    Rinteln (ots) - (bae)Am Samstag, den 06.09.2025 in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters in der Straße Im Emmerten ein PKW beschädigt. Der grau-silberne Skoda eines 40-jährigen Lippers war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz in der Nähe des Eingangs des Marktes abgestellt. Als der Lipper zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass dieser am Heck beschädigt worden war. In unmittelbarer Nähe des Pkw ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:39

    POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

    Rinteln (ots) - (bae)Am Samstag, den 06.09.2025 um 23:18 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass im Bereich Steinbergen ein E-Scooter unterwegs sei, der "Schlangenlinien" fahren würde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 34-jährige Fahrer dann auch im Bereich Steinbergen, Am Fahrenplatz angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:38

    POL-NI: Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt

    Rinteln (ots) - (bae)Am Samstag, den 06.09.2025 gegen 11:15 Uhr befuhr eine 48-jährige Rintelnerin mit ihrem E-Scooter die Ostertorstraße in Rinteln. Der Besatzung eines Funkstreifenwagens fiel sie auf, da an ihrem E-Scooter noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass für ihren E-Scooter kein aktueller Versicherungsschutz vorhanden war. Ihr wurde die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren