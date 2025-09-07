Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallfluch

Rinteln (ots)

(bae)Am Samstag, den 06.09.2025 kurz vor 16:00 Uhr kam es in Rinteln, auf dem Parkplatz des Bade- und Freizeitsees Doktorsee zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine Zeugin konnte beobachtete werden, wie durch einen weißen Pkw mit einem Hannoveraner Kennzeichen beim Ausparken ein anderer Pkw beschädigt wurde. Andere Zeugen gaben an, dass der Fahrzeugführer des weißen PKW ausgestiegen sei, sich den Schaden angesehen habe, dann aber einfach weggefahren sei. An dem beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher hat den Unfallort verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Ermittlungen an der Halteranschrift des verursachenden Fahrzeugs dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell