Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(bae)Am Samstag, den 06.09.2025 in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters in der Straße Im Emmerten ein PKW beschädigt. Der grau-silberne Skoda eines 40-jährigen Lippers war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz in der Nähe des Eingangs des Marktes abgestellt. Als der Lipper zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass dieser am Heck beschädigt worden war. In unmittelbarer Nähe des Pkw konnte ein Einkaufswagen aufgefunden werden. An diesem Einkaufwagen konnte eine Beschädigung festgestellt werden, die mit dem Schaden an dem Pkw korrespondiert. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaden an dem Pkw durch den Einkaufswagen verursacht wurde. Es werden daher Zeugen gesucht, die gesehen haben, ob der Einkaufswagen aufgrund des Gefälles vor Ort alleine gegen den Pkw gerollt ist, oder ob er vielleicht jemanden weggerollt ist und dann den Pkw beschädigt hat. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 150 Euro geschätzt, der Einkaufswagen ist weitgehend unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

