Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Bushaltestellenhäuschen

Meerbeck (ots)

(Gav) Nachdem es am ersten Wochenende im August dieses Jahres in Niedernwöhren zu zwei Sachbeschädigungen durch Zerstörung von Glaselementen an Bushaltestellenhäuschen gekommen war, wurden in der Zeit von Freitag, den 05.09.2025, bis Samstag, den 06.09.2025, erneut zwei Bushaltestellen im Gallweg und in der Straße Kuckshagen in Meerbeck beschädigt. Dabei wurden erneut die Glaselemente zerstört.

Die Schadenssumme wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Verursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Niedernwöhren unter der Rufnummer 05721 980710 zu melden.

