Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Bushaltestellenhäuschen

Meerbeck (ots)

(Gav) Nachdem es am ersten Wochenende im August dieses Jahres in Niedernwöhren zu zwei Sachbeschädigungen durch Zerstörung von Glaselementen an Bushaltestellenhäuschen gekommen war, wurden in der Zeit von Freitag, den 05.09.2025, bis Samstag, den 06.09.2025, erneut zwei Bushaltestellen im Gallweg und in der Straße Kuckshagen in Meerbeck beschädigt. Dabei wurden erneut die Glaselemente zerstört.

Die Schadenssumme wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Verursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Niedernwöhren unter der Rufnummer 05721 980710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

