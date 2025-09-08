Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Freitag, den 05.09.2025, 20:00 Uhr, und Sonntag, den 07.09.2025, 18:55 Uhr, in der Straße Weißer Kamp in Nienburg ereignete.

Unbekannte Täter zerkratzten den Lack eines silbernen Ford Fiesta. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Geschädigt wurde eine 64-jährige Nienburgerin.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell