Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung
Bad Eilsen (ots)
(Gav) Am Sonntag, dem 7. September 2025, wurde gegen 16 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf der Bahnhofstraße in Bad Eilsen angehalten.
Den Kollegen der Polizei Bückeburg war er aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war.
Ein Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz konnte durch den 35-jährigen Mann aus Bad Eilsen nicht erbracht werden.
Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt.
