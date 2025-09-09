Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Samstag, den 06.09.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Stadthagen gegen 20:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Fahrzeugführer auf dem Oberwallweg in Bückeburg.

Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein freiwillig durchgeführter Urinschnelltest schlug positiv auf THC und Kokain an.

Die Weiterfahrt wurde dem 22-Jährigen untersagt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. In einem Krankenhaus wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen.

