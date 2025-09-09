Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Hoyerhagen (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, den 02.09.2025, 16 Uhr, bis Donnerstag, den 04.09.2025, 11 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Hoyerhagen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang zum Wohnobjekt, durchsuchten dieses und entwendeten Vermögenswerte.

Die genaue Schadenssumme kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell