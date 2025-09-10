Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw
Nienburg (ots)
(Gav) In der Zeit von Sonntag, den 07.09.2025, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 09.09.2025, 06:30 Uhr, kam es an der Verdener Landstraße auf Höhe der Hausnummer 142 in Nienburg zu einem Einbruch in einen Iveco-Kleintransporter.
Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug und entwendete einen Rucksack. Bei dem Geschädigten handelte es sich um einen 49-Jährigen aus Winsen/Aller.
Die genaue Schadenssumme wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.
