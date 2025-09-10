PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Sonntag, den 07.09.2025, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 09.09.2025, 06:30 Uhr, kam es an der Verdener Landstraße auf Höhe der Hausnummer 142 in Nienburg zu einem Einbruch in einen Iveco-Kleintransporter.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug und entwendete einen Rucksack. Bei dem Geschädigten handelte es sich um einen 49-Jährigen aus Winsen/Aller.

Die genaue Schadenssumme wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
