Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

Eystrup (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, den 08.09.2025, 20:40 Uhr, bis Dienstag, den 09.09.2025, 19:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Bahnhof in Eystrup zu einem Einbruch in einen Opel Meriva.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug, durchwühlte es und entwendete Vermögenswerte.

Bei dem Geschädigten handelte es sich um einen 23-Jährigen aus Hannover.

Die genaue Schadenssumme wird auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

