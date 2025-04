Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe-Knielingen - PKW überfährt Verkehrsinsel und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitag kam es um 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Östlichen Rheinbrückenstraße, wobei ein silberner BMW von der Sudetenstraße kommend beim Einbiegen eine Verkehrsinsel überfuhr und dabei das dortige Verkehrszeichen stark beschädigte. Auch am PKW entstand mutmaßlich ein größerer Schaden, denn das Fahrzeug soll sich mit Schleifgeräuschen in Richtung Neureuter Straße entfernt haben, ohne dass der Fahrzeugführer den Unfall meldete.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666 3611 zu melden.

Pamela Pott, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell