Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl
Hagenburg (ots)
(Gav) Die Polizeistation Hagenburg sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 09.09.2025, in der Zeit zwischen 10 und 10:15 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Bergmannstraße in Hagenburg ereignete.
Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 71-Jährigen aus Auhagen.
Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hagenburg unter der 05033 980130 zu melden.
