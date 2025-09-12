Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Hagenburg (ots)

(Gav) Die Polizeistation Hagenburg sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 09.09.2025, in der Zeit zwischen 10 und 10:15 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Bergmannstraße in Hagenburg ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 71-Jährigen aus Auhagen.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hagenburg unter der 05033 980130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell