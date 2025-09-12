Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Stolzenau (ots)

(Gav) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 09.09.2025, in der Zeit zwischen 11 und 11:30 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Leeser Straße in Rehburg-Loccum ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 78-Jährigen aus Petershagen.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761 90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell