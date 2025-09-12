PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Stolzenau (ots)

(Gav) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 09.09.2025, in der Zeit zwischen 11 und 11:30 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Leeser Straße in Rehburg-Loccum ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 78-Jährigen aus Petershagen.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761 90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 11:14

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

    Rinteln (ots) - (Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Mittwoch, den 10.09.2025, gegen 10 Uhr Uhr im Aldi-Supermarkt an der Braasstraße in Rinteln ereignete. Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse eines 85-jährigen Mannes aus dem Kalletal. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751 96460 zu ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:11

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit von Sonntag, den 07.09.2025, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 09.09.2025, 06:30 Uhr, kam es an der Verdener Landstraße auf Höhe der Hausnummer 142 in Nienburg zu einem Einbruch in einen Iveco-Kleintransporter. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug und entwendete einen Rucksack. Bei dem Geschädigten handelte es sich um ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:07

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

    Eystrup (ots) - (Gav) In der Zeit von Montag, den 08.09.2025, 20:40 Uhr, bis Dienstag, den 09.09.2025, 19:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Bahnhof in Eystrup zu einem Einbruch in einen Opel Meriva. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug, durchwühlte es und entwendete Vermögenswerte. Bei dem Geschädigten handelte es sich um einen 23-Jährigen aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren