Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl
Stolzenau (ots)
(Gav) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 09.09.2025, in der Zeit zwischen 11 und 11:30 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Leeser Straße in Rehburg-Loccum ereignete.
Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 78-Jährigen aus Petershagen.
Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761 90200 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell