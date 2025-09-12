Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Wiedensahl (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 10.09.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Stadthagen gegen 17:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer im Mühlenweg in Wiedensahl.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille.

Zudem stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. In einem Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

