Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Wiedensahl (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 10.09.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Stadthagen gegen 17:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer im Mühlenweg in Wiedensahl.
Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille.
Zudem stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.
Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. In einem Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.
