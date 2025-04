Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1137. Ein 60-jähriger Fahrer eines Suzuki Motorrades fuhr von Neustadt in Richtung Kahlert, während eine 34-jährige Fahrerin einer Aprilia in einer Gruppe die Gegenrichtung befuhr. Offenbar überholte der 60-Jährige mehrere Verkehrsteilnehmer, kam anschließend von der Fahrbahn ab, geriet auf die Rabatte und gelangte darauffolgend wieder auf die Fahrbahn, wo er mit dem Motorrad der 34-Jährigen kollidierte. Beide Motorradfahrer wurden aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Sie kamen beide mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 7.000 Euro, diese waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

