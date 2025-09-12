Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Cla)Am 11.09.2025 gegen 08:50 Uhr ist es in der Kurhausstraße in Bad Nenndorf, in Höhe der Hausnummer 7, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein dortiges Verkehrszeichen (Parkzone) beschädigt. Der Fahrzeugführer hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder dem flüchtenden Fahrzeug machen? Hinweise sind bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell