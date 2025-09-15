Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrradcodierung bei der Polizei Stadthagen

Stadthagen (ots)

Das Polizeikommissariat Stadthagen bietet am 07.10.2025, in der Zeit von 10-16 Uhr, einen Fahrradcodiertermin an der Vornhäger Straße 15 in Stadthagen an. Beim Codieren werden die Daten der Fahrradbesitzer zusammen mit den Daten des Fahrrades aufgenommen und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem gespeichert. Eine Anmeldung für interessierte Fahrradbesitzer ist erforderlich. Termine können von Montag - Freitag, in der Zeit von 08:00-14:30 Uhr, unter der Telefonnummer 05721-9822-225, beim Geschäftszimmer des PK Stadthagen vereinbart werden. Die am Codiertermin benötigten Formulare sollten vorab auf der Internetseite der Polizei Stadthagen heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Weiterhin werden der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (Rechnung) für das Fahrrad benötigt.

