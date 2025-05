Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Mittwoch, 28.5.2025, 11.15 Uhr an einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Untere Haul/Im Beesenfeld in Ahlen beteiligt war. Eine 17-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Straße Im Steinkuhlenberge in Richtung der Straße Untere Haul. Nachdem die Ahlenerin fast vollständig abgebogen war, bog ein unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw von der Straße Im Beesenfeld leicht rechts auf die Straße Untere Haul ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und dem Auto des Unbekannten. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer flüchtete über die Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz mit der Städtekennung WAF handeln. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 60 bis 70 Jahre alten Mann mit grauen Haaren handeln. Auf dem Beifahrersitz soll eine gleichaltrige Frau gesessen haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem schwarzen Mercedes und/oder dem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

