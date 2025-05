Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter fordert Schwerverletzte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 29.05.2025 gegen 14:05 Uhr ereignete sich in Enniger auf dem Neuengraben ein Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 24-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Telgte befuhr den Radweg ortsauswärts. Ihr kam ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Ahlen entgegen. Etwa in Höhe des Pängel-Anton stießen beide während der Vorbeifahrt aneinander und stürzten. Dabei prallte die Fahrerin des E-Scooter so unglücklich auf den Boden, dass sie schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße "Neuengraben" voll gesperrt werden.

