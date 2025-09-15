Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Rinteln (ots)

(Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Sonntag, den 14.09.2025, zwischen 02:00 und 16:00 Uhr an der Weserstraße im Bereich der Apotheke in Rinteln ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete das weiße Pedelec der Marke CUBE eines 41-jährigen Rintelners. Das Fahrrad war an den dortigen Fahrradständern angeschlossen.

Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell