Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Nienburg (ots)
(Gav) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, den 15.09.2025, zwischen 15:40 Uhr und 15:55 Uhr auf dem McDonald's-Parkplatz in Nienburg ereignete.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte augenscheinlich beim Rangieren den KIA EV6 einer 47-jährigen Nienburgerin.
Die Schadenssumme ist bislang unbekannt.
Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.
