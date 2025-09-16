PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, den 15.09.2025, zwischen 15:40 Uhr und 15:55 Uhr auf dem McDonald's-Parkplatz in Nienburg ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte augenscheinlich beim Rangieren den KIA EV6 einer 47-jährigen Nienburgerin.

Die Schadenssumme ist bislang unbekannt.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

