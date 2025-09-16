PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung

Ahnsen (ots)

(Gav) Am Montag, den 15.09.2025, wurde gegen 16 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Straße An der Aue in Ahnsen angehalten und kontrolliert.

Den Kollegen der Verfügungseinheit war er aufgefallen, da das angebrachte Versicherungskennzeichen am Fahrzeug abgelaufen war.

Ein Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz konnte durch den 29-jährigen Mann aus Lindhorst nicht erbracht werden.

Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:20

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Nienburg (ots) - (Gav) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, den 15.09.2025, zwischen 15:40 Uhr und 15:55 Uhr auf dem McDonald's-Parkplatz in Nienburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte augenscheinlich beim Rangieren den KIA EV6 einer 47-jährigen Nienburgerin. Die Schadenssumme ist bislang unbekannt. Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:18

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Rehburg-Loccum (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 15.09.2025 zwischen 10 und 11 Uhr in Rehburg-Loccum ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den roten Mitsubishi einer 71-Jährigen aus Stolzenau, welcher auf dem WEZ Parkplatz an der Rehburger Straße in ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:30

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

    Rinteln (ots) - (Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Sonntag, den 14.09.2025, zwischen 02:00 und 16:00 Uhr an der Weserstraße im Bereich der Apotheke in Rinteln ereignete. Die unbekannte Täterschaft entwendete das weiße Pedelec der Marke CUBE eines 41-jährigen Rintelners. Das Fahrrad war an den dortigen Fahrradständern angeschlossen. Die Schadenssumme liegt im unteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren