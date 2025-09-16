Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung

Ahnsen (ots)

(Gav) Am Montag, den 15.09.2025, wurde gegen 16 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Straße An der Aue in Ahnsen angehalten und kontrolliert.

Den Kollegen der Verfügungseinheit war er aufgefallen, da das angebrachte Versicherungskennzeichen am Fahrzeug abgelaufen war.

Ein Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz konnte durch den 29-jährigen Mann aus Lindhorst nicht erbracht werden.

Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell