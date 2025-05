Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 16-Jährige grundlos angegriffen

Mainz (ots)

Verletzungen am Kopf und Rippen erlitt eine 16-Jährige Schülerin auf, als sie auf dem Nachhauseweg einen Mann nach dem Weg fragte und dieser sie unerwartet angriff.

Die 16-Jährige besucht eine Schule in der Mainzer Neustadt. Da bereits am Vormittag die Schule endete, wollte sie zu Fuß zum Hauptbahnhof gehen und fragte einen Mann in der Mainzer Neustadt nach dem Weg. Ohne zu antworten schlug dieser ihr aber direkt mit der Faust ins Gesicht und in die Rippen und ließ sie verletzt und geschockt zurück. Unter Schock stehend ging die Schülerin zurück zur Schule und vertraute sich dort einer Sozialarbeiterin an. Diese verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann verlief zunächst ergebnislos. Am Nachmittag kam es erneut zu einem Vorfall als drei Personen einen hilflosen Mann in der Kaiserstraße am Boden liegen sahen und ihm Hilfe anboten. Dies veranlasste den 35 jährigen Mann jedoch aggressiv und wild, um sich schlagend auf seine Helfer loszugehen, ohne diese jedoch zu treffen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann weiterhin aggressiv und trotz Hilfsangebote unkooperativ und wurde gefesselt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er zu seinem eigenen Schutz in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort ärztlich betreut. Aufgrund der Beschreibung dürfte es sich bei ihm um den Täter der Körperverletzung gegen die 16-Jährige Schülerin vom Vormittag handeln.

