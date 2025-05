Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mit 100km/h durch die Stadt

Mainz-Mombach (ots)

Zeugen meldeten der Polizei gestern Abend gegen 23:30 Uhr ein illegales Autorennen über die Mainzer Rheinallee in Richtung Mombacher Kreisel. Die zwei Autos würden mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander fahren und hierbei auch rote Ampeln passieren. Durch die entsandten Streifen der Neustadtwache konnte ein schwarzer VW mit einem 20-jährigen Mainzer Fahrer, in Mombach angehalten und kontrolliert werden. Das zweite Fahrzeug, ein weißer Mercedes, trat beim Erblicken der Streifenwägen die Flucht durch die Stadt an.

Über die Industriestraße flüchtete der PKW mit über 100km/h vor dem Streifenwagen und konnte letztlich am Schützenweg zum Anhalten gebracht werden. Die Insassen konnten widerstandslos fixiert und kontrolliert werden.

Der Führerschein des 18-jährigen Mainzers wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt da er illegale Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte und somit die Betriebserlaubnis erloschen war.

Auf beide Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.

Zeugen werden gebeten sich mit der PI Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell