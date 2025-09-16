PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Stöckse (ots)

(Gav) Am Montag, den 15. September 2025, kontrollierten Polizeibeamte aus Nienburg gegen 10:30 Uhr einen Kia Ceed in Stöckse.

Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 42-jährige Fahrer aus Nienburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch seine Beifahrerin konnte keinen Führerschein vorweisen, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

