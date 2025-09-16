Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Stöckse (ots)

(Gav) Am Montag, den 15. September 2025, kontrollierten Polizeibeamte aus Nienburg gegen 10:30 Uhr einen Kia Ceed in Stöckse.

Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 42-jährige Fahrer aus Nienburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch seine Beifahrerin konnte keinen Führerschein vorweisen, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

