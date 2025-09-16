Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Montag den 15.09.2025 ereignete sich gegen 7:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Sudewiesenstraße in Rodenberg.

Ein 42-Jähriger aus Rodenberg befuhr mit seinem Mercedes die Sudewiesestraße in Richtung Wendehammer rückwärtig der IGS Rodenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-Jährigen aus Rodenberg, welcher mit seinem E-Scooter die Fahrbahn aus Richtung Sportplatz von dem dortigen Geh-/Radweg kommend kreuzte. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell