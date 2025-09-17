Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch
Eystrup (ots)
(Gav) Zwischen Montag, 15.09.2025, 18:30 Uhr, und Dienstag, 16.09.2025, 08:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter im Bereich Mühlenstraße/Krummer Weg in Eystrup einen Opel Corsa auf.
Der Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete eine Laptoptasche mitsamt Inhalt. Der Geschädigte ist ein 59-jähriger Mann aus Martfeld.
Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.
