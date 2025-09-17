Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch ohne Beute

Eystrup (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Montag, 15.09.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 16.09.2025, 14:00 Uhr, wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Hinter der Bahn" in Eystrup ein Toyota Corolla aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe ein. Entwendet wurde nichts. Geschädigt ist eine 43-jährige Frau aus Hämelhausen.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell