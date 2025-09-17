PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch ohne Beute

Eystrup (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Montag, 15.09.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 16.09.2025, 14:00 Uhr, wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Hinter der Bahn" in Eystrup ein Toyota Corolla aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe ein. Entwendet wurde nichts. Geschädigt ist eine 43-jährige Frau aus Hämelhausen.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:08

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

    Eystrup (ots) - (Gav) Zwischen Montag, 15.09.2025, 18:30 Uhr, und Dienstag, 16.09.2025, 08:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter im Bereich Mühlenstraße/Krummer Weg in Eystrup einen Opel Corsa auf. Der Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete eine Laptoptasche mitsamt Inhalt. Der Geschädigte ist ein 59-jähriger Mann aus Martfeld. Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:06

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit von Montag, 15.09.2025, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 16.09.2025, 05:45 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Nordring in Nienburg zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Dreiecksscheibe eines VW Crafter ein und entwendete zwei Reisetaschen. Geschädigt ist ein 55-jähriger Mann aus Osten. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:06

    POL-NI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer

    Rodenberg (ots) - (Thi) Am Montag den 15.09.2025 ereignete sich gegen 7:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Sudewiesenstraße in Rodenberg. Ein 42-Jähriger aus Rodenberg befuhr mit seinem Mercedes die Sudewiesestraße in Richtung Wendehammer rückwärtig der IGS Rodenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-Jährigen aus Rodenberg, welcher mit seinem E-Scooter die Fahrbahn aus Richtung Sportplatz von dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren