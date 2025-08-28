Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250828-1-pdnms B 77 ab Kanaltunnel Richtung Jevenstedt voll gesperrt nach Unfall

Rendsburg / B 77 (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07.40 Uhr kam es auf der B 77, zwischen dem Kanaltunnel und Jevenstedt, Fahrtrichtung Süden, zu einem Alleinunfall, ein LKW mit Gülle beladen kam von der Fahrbahn nach rechts ab und blieb auf der Seite dort liegen, verletzt wurde niemand.

Warum der Fahrer von der Fahrbahn ab kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Der LKW muss jetzt abgeschleppt werden, vorher muss die Ladung umgeladen werden, dies wird ca. 4 Stunden in Anspruch nehmen, in dieser Zeit wird die B 77 ab Kanaltunnel Richtung Süden voll gesperrt, es ist mit Rückstauungen zu rechnen, eine Umleitungsstrecke wird von der Straßenmeisterei eingerichtet.

