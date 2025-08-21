Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250821-1-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B 76 Höhe Gettorf gesucht

B76 / Gettorf (ots)

Am 13.08.2025 gegen 10.00 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die B 76 aus Eckernförde kommend in Richtung Kiel. Hinter ihr fuhr ein PKW Seat Leon, dieser drängelte und fuhr sehr dicht auf.

Der Fahrer des Seat setzte dann zwischen Neudorf-Bornstein und der Abfahrt Gettorf-Süd trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Sowohl die Anzeigende wie auch ein entgegenkommender PKW mussten auf den Grünstreifen ausweichen, um ein Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei in Gettorf sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Weiter wird der Fahrer des entgegenkommenden PKW, der ebenfalls auf den Grünstreifen ausweichen musste, gesucht.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeistation in Gettorf unter der Rufnummer 04346-2965000.

