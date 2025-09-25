Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geschwindigkeitsmessungen an Schule

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Vormittag führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Eberbach aufgrund des vor kurzem begonnenen Schuljahres Geschwindigkeitsmessungen in der Weidenstraße vor der dortigen Grundschule durch. Bei der Kontrollörtlichkeit handelt es sich um eine Spielstraße, bei welcher Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurden insgesamt 27 Verkehrsteilnehmende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Die Kontrollen werden regelmäßig zu Beginn des jeweiligen Schuljahres intensiviert, sollen Verkehrsteilnehmende sensibilisieren und den Schulweg sicherer machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell