PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geschwindigkeitsmessungen an Schule

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Vormittag führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Eberbach aufgrund des vor kurzem begonnenen Schuljahres Geschwindigkeitsmessungen in der Weidenstraße vor der dortigen Grundschule durch. Bei der Kontrollörtlichkeit handelt es sich um eine Spielstraße, bei welcher Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurden insgesamt 27 Verkehrsteilnehmende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Die Kontrollen werden regelmäßig zu Beginn des jeweiligen Schuljahres intensiviert, sollen Verkehrsteilnehmende sensibilisieren und den Schulweg sicherer machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Marius Maulbetsch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren