Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall an Ampelanlage - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 24.09.2025, gegen 17:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Talhausstraße und 4. Industriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 49-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Talhausstraße in Richtung Stadtmitte und bog an der Einmündung zur 4. Industriestraße nach links ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes-Benz aus Richtung Hockenheim kommend die Gegenfahrbahn. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Beide Fahrer gaben an, dass ihre jeweilige Ampel grün zeigte. Vor Ort konnten die Streifenbeamten leider keine unabhängigen Zeugen feststellen. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Status der Ampel zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell