Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger vermisst

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Mittwoch, den 10.09.2025 wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Ketsch vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Dienstag, den 09.09.2025. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 177 cm groß, ca. 64 kg schwer, schlanke Statur, kurze dunkelbraune Haare, braune Augen. An der linken Augenbraue hat der Vermisste eine Narbe bzw. einen diagonalen Cut.

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ketsch-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf und bei jeder Polizeidienststelle angenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

