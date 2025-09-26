PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall mit mehreren Verletzten und knapp 30.000 Euro Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am Donnerstagabend verursachte ein 72-jähriger VW-Fahrer auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg einen Auffahrunfall.

Durch die Kollision zweier Autos wurden neben dem Unfallverursacher auch dessen Beifahrer schwer sowie ein 40-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt.

Der Fahrer des BMW fuhr gegen 19:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Mannheim und musste auf Grund der Verkehrslage bremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende VW-Fahrer zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem Heck des BMW nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des VW schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 30.000 Euro.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die zuständige Autobahnmeisterei verständigt, die sich um die Reinigungsarbeiten kümmerte.

Die durch die Teilsperrung der Fahrstreifen verursachte Staulänge betrug zwischenzeitlich etwa 6 Kilometer. Gegen 23:00 Uhr waren die Unfallaufnahme, Rettungsmaßnahmen sowie die Reinigungsarbeiten beendet, sodass die Sperrung aufgehoben werden konnte.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:42

    POL-MA: Heidelberg: Unbekannte suchen nach Diebesgut - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich zwei Einbrüche in unterschiedlichen Einrichtungen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend gegen 18:30 Uhr und Donnerstagfrüh gegen 07:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kindergarten in der Freiburger Straße sowie im Breisacher Weg ein. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:21

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger vermisst

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Seit Mittwoch, den 10.09.2025 wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Ketsch vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Dienstag, den 09.09.2025. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 177 cm groß, ca. 64 kg schwer, schlanke Statur, kurze dunkelbraune Haare, braune Augen. An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren