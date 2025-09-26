Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall mit mehreren Verletzten und knapp 30.000 Euro Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am Donnerstagabend verursachte ein 72-jähriger VW-Fahrer auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg einen Auffahrunfall.

Durch die Kollision zweier Autos wurden neben dem Unfallverursacher auch dessen Beifahrer schwer sowie ein 40-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt.

Der Fahrer des BMW fuhr gegen 19:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Mannheim und musste auf Grund der Verkehrslage bremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende VW-Fahrer zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem Heck des BMW nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des VW schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 30.000 Euro.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die zuständige Autobahnmeisterei verständigt, die sich um die Reinigungsarbeiten kümmerte.

Die durch die Teilsperrung der Fahrstreifen verursachte Staulänge betrug zwischenzeitlich etwa 6 Kilometer. Gegen 23:00 Uhr waren die Unfallaufnahme, Rettungsmaßnahmen sowie die Reinigungsarbeiten beendet, sodass die Sperrung aufgehoben werden konnte.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

