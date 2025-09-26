Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Schwerpunktkontrollen von Großraum- und Schwertransporten

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Im Rahmen einer länderübergreifenden Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz führte das Polizeipräsidium Mannheim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hockenheim Schwerpunktkontrollen von Großraum- und Schwerlasttransporten durch.

An den Kontrollen, die nach ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt wurden, waren neben 16 Beamtinnen und Beamten der Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe sowie dem Polizeipräsidium Einsatz auch sechs Mitarbeitende der Polizeipräsidien Südhessen, Südosthessen und Frankfurt aus Hessen und sechs Beamte aus Rheinland-Pfalz beteiligt.

Im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 02.00 Uhr wurden insgesamt 29 Schwertransporte einer Kontrolle unterzogen. Davon mussten 17 Transporte beanstandet werden, was einer Beanstandungsquote von fast 60 Prozent entspricht.

Bei zwei Schwertransporten wurde festgestellt, dass diese ihr Gesamtgewicht deutlich überschritten hatten und jeweils rund 56 Tonnen auf die Waage brachten. Für diese Transporte lag keine geprüfte und genehmigte Streckenführung vor. Dadurch war nicht gewährleistet, dass die Tragfähigkeit der Brücken für die Fahrt zum Zielort geeignet war. Bis zum Vorliegen der entsprechenden Genehmigungen wurde diesen Transporten die Weiterfahrt untersagt.

Die weiteren Ergebnisse im Einzelnen:

- bei zwei Transporten war die Ladungssicherung mangelhaft - in fünf Fällen wurden Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt - ein Fahrer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt - bei drei Transporten fehlten die erforderlichen Genehmigungen für den Großraum- und Schwertransport - an zwei Fahrzeugen bemerkten die Beamten technische Mängel # - fünf Verstöße gegen die Vorschriften über zulässige Fahrzeugmaße und -gewichte - in 19 Fällen hatten die Fahrer wegen Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten gegen Sozialvorschriften verstoßen - ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz wurde beanstandet

In zehn Fällen wurden Sicherheitsleistungen einbehalten, insgesamt sechs Fahrern wurde die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen bis zur Beseitigung festgestellter Mängel untersagt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit dieser Maßnahmen. Weitere Schwerpunktkontrollen mit ähnlicher Zielrichtung sind geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell