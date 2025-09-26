PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Schwerpunktkontrollen von Großraum- und Schwertransporten

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Im Rahmen einer länderübergreifenden Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz führte das Polizeipräsidium Mannheim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hockenheim Schwerpunktkontrollen von Großraum- und Schwerlasttransporten durch.

An den Kontrollen, die nach ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt wurden, waren neben 16 Beamtinnen und Beamten der Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe sowie dem Polizeipräsidium Einsatz auch sechs Mitarbeitende der Polizeipräsidien Südhessen, Südosthessen und Frankfurt aus Hessen und sechs Beamte aus Rheinland-Pfalz beteiligt.

Im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 02.00 Uhr wurden insgesamt 29 Schwertransporte einer Kontrolle unterzogen. Davon mussten 17 Transporte beanstandet werden, was einer Beanstandungsquote von fast 60 Prozent entspricht.

Bei zwei Schwertransporten wurde festgestellt, dass diese ihr Gesamtgewicht deutlich überschritten hatten und jeweils rund 56 Tonnen auf die Waage brachten. Für diese Transporte lag keine geprüfte und genehmigte Streckenführung vor. Dadurch war nicht gewährleistet, dass die Tragfähigkeit der Brücken für die Fahrt zum Zielort geeignet war. Bis zum Vorliegen der entsprechenden Genehmigungen wurde diesen Transporten die Weiterfahrt untersagt.

Die weiteren Ergebnisse im Einzelnen:

   - bei zwei Transporten war die Ladungssicherung mangelhaft
   - in fünf Fällen wurden Überschreitungen der zulässigen 
     Höchstgeschwindigkeit festgestellt
   - ein Fahrer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt
   - bei drei Transporten fehlten die erforderlichen Genehmigungen 
     für den Großraum- und Schwertransport
   - an zwei Fahrzeugen bemerkten die Beamten technische Mängel #
   - fünf Verstöße gegen die Vorschriften über zulässige Fahrzeugmaße
     und -gewichte
   - in 19 Fällen hatten die Fahrer wegen Nichteinhaltung von Lenk- 
     und Ruhezeiten gegen Sozialvorschriften verstoßen
   - ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz wurde beanstandet

In zehn Fällen wurden Sicherheitsleistungen einbehalten, insgesamt sechs Fahrern wurde die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen bis zur Beseitigung festgestellter Mängel untersagt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit dieser Maßnahmen. Weitere Schwerpunktkontrollen mit ähnlicher Zielrichtung sind geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:42

    POL-MA: Heidelberg: Unbekannte suchen nach Diebesgut - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich zwei Einbrüche in unterschiedlichen Einrichtungen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend gegen 18:30 Uhr und Donnerstagfrüh gegen 07:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kindergarten in der Freiburger Straße sowie im Breisacher Weg ein. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:21

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger vermisst

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Seit Mittwoch, den 10.09.2025 wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Ketsch vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Dienstag, den 09.09.2025. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 177 cm groß, ca. 64 kg schwer, schlanke Statur, kurze dunkelbraune Haare, braune Augen. An der ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:18

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Auto von der Fahrbahn abgekommen

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr kam aus bislang unbekannter Ursache eine Autofahrerin mit ihrem Opel von der B 291 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Dame war zwischen dem Abzweig Brühl und Schwetzingen unterwegs. Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Schadensausmaß liegen bislang keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren