Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Jugendlicher beschädigt Autos in den Mannheimer Quadraten

Mannheim (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich S 1/S 2 der Mannheimer Quadrate zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Gegen 21:25 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass ein Jugendlicher auf geparkten Autos herumspringen und sich dabei ausziehen würde. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin einen 17-Jährigen fest, der oberkörperfrei in den Quadraten unterwegs war. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass dieser, vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte.

Nach Rücksprache mit der Zeugin konnten zwei betroffene Fahrzeuge lokalisiert werden. An einem Fiat und einem Audi wurden Schäden festgestellt, die durch das Herumspringen auf Motorhauben und Dächern entstanden sind. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Ob weitere dort geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den 17-jährigen Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

