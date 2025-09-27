PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkerhsunfall auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Aufgrund der Sperrmaßnahmen rund um die Unfallstelle kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
