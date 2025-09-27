POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkerhsunfall auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Aufgrund der Sperrmaßnahmen rund um die Unfallstelle kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
