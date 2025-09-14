PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Unfallfahrer flüchtig - Polizei bittet um Hinweise

Gummersbach (ots)

Gegen 17:30 Uhr am Freitag (12. September) versuchte ein bislang Unbekannter mit einem blauen Mercedes Coupe auf einem Schotterparkplatz an der Feldstraße auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort geparkten Renault Kangoo. Als der unbekannte Autofahrer sich daraufhin entfernen wollte, touchierte er beim Befahren der Ausfahrt einen 46-jährigen Fußgänger. Der 46-jährige Gummersbacher trug leichte Verletzungen davon. Der Fahrer des blauen Coupes setzte seine Fahrt ungerührt über die Feldstraße fort. Auf der Feldstraße fuhr der Unbekannte dann auf das vorausfahrende Auto eines 24-jährigen Gummersbachers auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Karlstraße. Laut Zeugenaussagen soll das Kennzeichen des Coupes eine Städtekennung des Kreises Monschau (MON-) gehabt haben. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um eine schlanke, männliche Person, ca. 40 Jahre alt, gehandelt haben. Die Person soll zudem eine Brille getragen haben. Der Beifahrer wird als männlich und schlank beschrieben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

