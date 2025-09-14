Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handkreissäge gestohlen

Nümbrecht (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11. September) auf Freitag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Straße "Oberdorf" in Drinsahl. Die Einbrecher entkamen unerkannt und stahlen eine Sonnenbrille von "Oakley" und eine Handkreissäge von "DeWalt".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

