PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handkreissäge gestohlen

Nümbrecht (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11. September) auf Freitag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Straße "Oberdorf" in Drinsahl. Die Einbrecher entkamen unerkannt und stahlen eine Sonnenbrille von "Oakley" und eine Handkreissäge von "DeWalt".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 11:30

    POL-GM: Unbekannte brechen in Imbiss ein

    Bergneustadt (ots) - Am 12. September (Freitag) zwischen 00:00 und 11:00 Uhr brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Stadionstraße in Bergneustadt ein. Die Kriminellen öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten in den Verkaufsraum und erbeuteten die Kasse sowie eine Trinkgelddose. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:30

    POL-GM: Einbruch in Bücherei

    Gummersbach (ots) - In der Zeit von Freitag (12. September, 18:00 Uhr) bis Samstag (13. September, 09:30 Uhr) schlugen Unbekannte eine Scheibe einer Bücherei in der Moltkestraße ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:30

    POL-GM: Einbrecher in Bröl unterwegs

    Waldbröl (ots) - Zwischen dem 11. September, 23:00 Uhr (Donnerstag), und Freitag (12. September), 11:00 Uhr waren Einbrecher in Bröl unterwegs. In der Straße "Brölerhütte" wollten die Unbekannten in die Räumlichkeiten einer Firma einbrechen, indem sie versuchten, die Verglasung einer Terrassentüre einzuschlagen. Die Tür wurde beschädigt, hielt jedoch stand. Weiter durchwühlten sie zwei unverschlossene Garagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren