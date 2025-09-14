PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bücherei

Gummersbach (ots)

In der Zeit von Freitag (12. September, 18:00 Uhr) bis Samstag (13. September, 09:30 Uhr) schlugen Unbekannte eine Scheibe einer Bücherei in der Moltkestraße ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

