Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen Anhänger

Wiehl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 11. September (Donnerstag) auf den 12. September (Freitag) einen Pkw-Anhänger gestohlen. Der Anhänger stand vor einem Wohnhaus in der Herrenhofer Straße in Drabenderhöhe. Es handelt sich um einen Anhänger des Herstellers "Saris" mit dem amtlichen Kennzeichen "GM-DR297".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

