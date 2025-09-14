Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe stehlen Anhänger
Wiehl (ots)
Unbekannte haben in der Nacht vom 11. September (Donnerstag) auf den 12. September (Freitag) einen Pkw-Anhänger gestohlen. Der Anhänger stand vor einem Wohnhaus in der Herrenhofer Straße in Drabenderhöhe. Es handelt sich um einen Anhänger des Herstellers "Saris" mit dem amtlichen Kennzeichen "GM-DR297".
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
