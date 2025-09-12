PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Notrufstörung Festnetz im Bereich Radevormwald und Hückeswagen behoben

Radevormwald / Hückeswagen (ots)

Die Notrufstörung des Telefonfestnetzes in Radevormald und Hückeswagen wurde durch den Netzbetreiber behoben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
