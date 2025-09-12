Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Notrufstörung Festnetz im Bereich Radevormwald und Hückeswagen behoben
Radevormwald / Hückeswagen (ots)
Die Notrufstörung des Telefonfestnetzes in Radevormald und Hückeswagen wurde durch den Netzbetreiber behoben.
